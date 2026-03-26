博鰲：中國對外開放新走向的最佳視窗

2026年的博鰲，成為觀察中國對外開放新走向的最佳視窗。(中評社圖片) 中評社香港3月26日電／博鰲亞洲論壇2026年年會3月24日至27日在海南博鰲舉行。今年是博鰲亞洲論壇成立25周年的紀念之年，是＂十五五＂規劃正式開局之年，更是海南自由貿易港完成全島封關運作後的首屆年會。三者疊加，讓2026年的博鰲，成為觀察中國對外開放新走向的最佳視窗。



據海南省委宣傳部提供的信息，本屆年會以＂塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作＂為主題，來自80餘個國家和地區的政界領袖、企業精英與學界專家彙聚一堂，圍繞約50場分論壇與圓桌會展開對話，共商亞洲與世界的發展大計。



封關後首屆年會：亮麗數字優質答卷



2025年12月18日，一個載入中國改革開放史冊的日子－－海南自由貿易港正式啟動全島封關運作。這意味著，面積3.39萬平方公里的海南島，正式成為全球規模最大的海關監管特殊區域，＂一線放開、二線管住、島內自由＂的自貿港制度體系全面落地。零關稅覆蓋商品從原有的1900多種躍升至6600多種，覆蓋74%的商品稅目。



封關後僅一個月，市場反應迅速而熱烈：新增備案外貿企業5132家，離島免稅銷售額約達48.6億元，投資海南的國家和地區已從2018年的43個擴展至174個。這些數字，是封關元年最初的答卷，也是本屆年會最有分量的背景底色。



全球自貿港論壇：封關元年的國際宣言



作為本屆年會的核心配套活動，由博鰲亞洲論壇秘書處與海南省人民政府共同主辦的＂全球自由貿易港發展論壇＂於3月24日率先啟幕，主題為＂自由貿易港：對外開放門戶的機遇與使命＂。來自20餘個國家和地區的政府官員、國際組織代表、跨國企業高管及十餘個境外自貿區（港）代表團與會，這是封關後該論壇的首次正式亮相。



自2023年博鰲年會上啟動＂全球自貿區（港）夥伴計劃＂以來，海南已促成全球40餘個自貿區（港）加入該計劃，並形成一系列務實成果：海口美蘭國際機場與新加坡樟宜機場結為友好機場，洋浦港與阿聯酋阿布達比港結成姊妹港。本屆論壇期間，還將新簽海南與西班牙加泰羅尼亞自治區合作諒解備忘錄，推動＂流量＂變＂留量＂。



25周年：博鰲與時代共同生長



25年前，博鰲還只是海南的一個小鎮。25年後，它已是亞洲對話的地標，全球多邊合作的重要平台。博鰲論壇秘書長張軍表示，中國圍繞擴大高水準對外開放作出了一系列新部署，高標準建設海南自由貿易港正是其中最重要的組成部分，＂本屆年會將為各界朋友投資中國、共用發展機遇提供重要機會＂。海南省外事辦公室副主任江雄標表示：＂封關後的海南自貿港，正以更開放的姿態、更務實的舉措擁抱世界。＂



當逆全球化暗流湧動、多邊主義受到挑戰，博鰲用25年的堅守和海南用一紙封關令，共同向世界發出了清晰的信號：中國開放的大門，不會關閉，只會越開越大。