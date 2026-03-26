伊媒：伊朗若遭美國地面入侵將打擊曼德海峽

中評社北京3月26日電／據法新社3月25日報導，伊朗塔斯尼姆通訊社25日援引一位軍方消息人士的話警告稱，如果美國發動地面入侵，伊朗將在連接紅海與亞丁灣、對全球海上交通至關重要的海峽開辟“新戰線”。



該消息人士警告稱，作為通往蘇伊士運河的必經之路，“曼德海峽是世界上最具戰略意義的海峽之一，伊朗既有意願也有能力對其構成完全可信的威脅。”



這位軍方負責人還表示：“如果敵人試圖在伊朗島嶼或我們領土上的任何其他地方採取地面行動，或者試圖通過在波斯灣和阿曼灣進行海軍演習來侵害伊朗，我們將開辟其他‘意想不到’的戰線作為回應。”



頗具影響力的伊朗議會議長穆罕默德·巴蓋爾·卡利巴夫25日表示，伊斯蘭共和國的“敵人”正準備入侵其在海灣地區的一個島嶼。



卡利巴夫在社交平台X上發文稱：“根據情報，伊朗的敵人正在準備占領其一個島嶼，並得到了一個地區國家的支持。”他並未指明是哪個地區國家。



他警告稱，在這種情況下，“該地區國家的所有關鍵基礎設施都將成為持續攻擊的目標”。



曼德海峽是全球最繁忙的航道之一。它將非洲大陸與阿拉伯半島隔開，更確切地說，是與也門隔開。也門的首都和大片地區由德黑蘭支持的胡塞武裝控制。



胡塞武裝目前尚未參與敵對行動，但憑借其在紅海沿岸山區居高臨下的陣地，他們可能會對船只發動襲擊。



來源：參考消息網