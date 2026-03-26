博鰲二十五年　與海南共成長

二十五年後，這裡已經成為亞洲對話最具辨識度的地標，也成為中國對外開放最具說服力的注腳。 中評社香港3月26日／亞洲能否有自己的達沃斯？25年前，很少人相信博鰲這樣一個海南小鎮，能有資格承載這樣的使命。二十五年後，這裡已經成為亞洲對話最具辨識度的地標，也成為中國對外開放最具說服力的注腳。



據海南省委宣傳部提供的資料：如今每逢三月，博鼇年會的與會名單本身就是一份亞洲政經地圖：各國領導人、全球500強CEO、國際組織高層、一線學者……它不只是一個會議，而是亞洲多邊合作意願的年度測溫，是亞洲向世界證明自己能夠坐下來、談清楚的集體姿態。



2025年12月18日，海南實施全島封關運作，8個對外開放口岸與10個＂二線口岸＂監管設施全面啟用，海南3.39萬平方公里的土地，成為全球規模最大的海關監管特殊區域。＂封關＂兩字，在字面上看起來是＂關上＂，實質上是＂打開＂——打開一條更直接、更徹底的制度型開放通道。零關稅商品稅目覆蓋率從約40%躍至74%，6600餘種商品可以更自由地流進、流出這座島嶼。



博鼇亞洲論壇理事長、前聯合國秘書長潘基文曾表示：＂中國的開放，是經濟全球化的壓艙石。＂海南自貿區的破殼，是中國向世界發出的一個清晰宣示：即便外部環境複雜多變，開放這條路，中國不會停也不會退。



而博鰲，是與海南一起成長的：投資海南的國家和地區從2018年的43個增加到174個，9979家外資企業安家落戶，洋浦港與阿布達比港結為姊妹港，海口美蘭機場與新加坡樟宜機場成為友好機場，40餘個全球自貿區（港）加入夥伴計劃。



博鼇二十五年，和海南一起長大，也和亞洲一起接受時代的考驗。有些承諾，要用十年來驗證2026年的博鼇，不是終點，而是一次新的起跑：帶著封關元年的成績單，帶著＂十五五＂開局的期許，帶著25年積累的底氣，再出發。