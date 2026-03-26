蔡冠深：香港安全穩定　有利吸收資本

香港中華總商會會長、新華集團董事長蔡冠深博鰲全體大會後接受中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 郭至君 盧哲）在中東局勢持續緊張、全球資本避險情緒上升的背景下，外界高度關注相關資金流動對香港及區域經濟的影響。昨日，香港中華總商會會長、新華集團董事長蔡冠深在博鰲亞洲論壇全體大會後接受中評社記者採訪，圍繞中東資金流入香港、香港與海南的合作、博鰲亞洲論壇未來發展以及亞洲經濟前景等問題作出回應。



關於因美以突襲伊朗，中東資金出逃東移，香港如何把握住機遇進一步鞏固財富“超級安全港”的問題，蔡冠深對中評社記者表示，中東局勢緊張是各方都不願看到的，對世界局勢產生了很大影響，特別是油價飈升對世界經濟帶來很大衝擊。從另一個角度看，全球資本在不確定性上升的背景下會更傾向於選擇安全、穩定的投資環境。中國和中國香港仍被視為全球最安全的國家和城市，近期不少中東資金，包括主權基金，正逐步進入香港市場，很多上市公司招股都會選擇主權基金作為合作夥伴。香港具有完善的金融管理體系，資金進出便利，未來香港仍有機會持續吸收相關資本。



談及香港未來如何加強與海南的交流，蔡冠深認為，兩個城市是合作關係，香港在海南的投資占比達70%以上，體現了我們的合作誠意與對海南的信心。“舉個例子，我在兩會期間提交的建議是在海南試點‘港企、港法、港仲裁’政策。這樣，外商投資時可選擇普通法，商事糾紛可適用普通法解決，這與香港模式銜接，將助力海南發展。我們最近也正在推進將港、深、澳的律師整合加強與海南的交流，實現粵港澳大灣區與海南自貿區的全面對接。”他說。



蔡冠深也表示，除法律領域外，香港與海南的合作還可拓展至東盟物流、融資等領域。海南地理位置優越，一小時即可抵達越南。因面向東盟市場，海南從“後門”、從“天涯海角”變為面向東盟的“前門”，加之其優惠政策、法律支撐與金融支持，香港和海南合作前景廣闊，應充滿信心。



今年是博鰲亞洲論壇成立25周年。談到論壇的未來發展，蔡冠深表示，博鰲在25年的時間裡已經發展成一個很好的合作平台，下一個25年，博鰲應該進入2.0版本。除了企業間的商業對接以外，博鰲還應繼續發揮區域合作平台的作用，與世界貿易組織、聯合國等大型國際機制相比，博鰲更具區域性和靈活性，為亞洲的團結發展提供良好基礎。



“此前，全球經濟的重心已經逐步由西方移向東方，特別是亞洲地區。亞洲總體形勢安全穩定，我們深知，衹有安全才可以發展，才可以繁榮。中國是最安全的地方，也是體量較大的經濟體，我們更應該推動大家的合作。我非常看好亞洲特別是中國的未來，中國在很多發展過程中都起著引領作用。”蔡冠深說。