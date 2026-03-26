趙樂際博鰲演講 共同發展金字招牌

中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際出席博鰲亞洲論壇2026年年會全體大會並發表主旨演講（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 郭至君 盧哲）全國人大常委會委員長趙樂際26日上午在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2026年年會全體大會，并發表題為《把握正確方向 共創美好未來》的主旨演講。



趙樂際表示，今年是博鰲亞洲論壇成立25周年。25年來，論壇立足亞洲、面向世界，深化對話合作、凝聚各方共識，成為促進亞洲國家和世界各國交流互鑒、團結協作、共同發展的一塊“金字招牌”。當今世界，各國人民要求和平與發展的願望更加迫切，追求公平正義的呼聲更加強烈。本屆年會以“塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作”為主題，具有很強的現實意義。



趙樂際強調，面對世界之變、時代之變、歷史之變，習近平主席提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為世界百年變局向何處去指明了正確方向。我們要順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，共同建設好亞洲家園，攜手構建人類命運共同體。要摒棄衝突對抗，開創和平安寧的美好未來；摒棄封閉排他，開創合作共贏的美好未來；摒棄強權霸淩，開創公平正義的美好未來；摒棄猜忌隔閡，開創互尊互信的美好未來。



趙樂際指出，中國始終致力於發展經濟、改善民生，并在自身發展的同時促進各國共同發展。中國對全球經濟增長的貢獻率穩定在30%左右，持續成為世界經濟重要引擎。“十五五”規劃綱要，確定了未來五年國家發展的主要目標和重大任務。中國將完整准確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，進一步擴大高水平對外開放，與世界各國共享機遇。中國將堅持擴大內需，不斷釋放超大規模市場紅利；堅持創新發展，不斷激發增長動能；堅持自由貿易，不斷深化對外合作；堅持全面依法治國，不斷優化營商環境。歡迎各國企業開拓深耕中國市場，中國將長期成為外資企業投資興業的沃土。



來自60多個國家和地區的1600多名政界、工商界、智庫和媒體代表參加。

