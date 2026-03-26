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伊朗外長：停火無保障 戰爭將循環
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2026-03-26 14:28:30
伊朗外交部長阿拉格齊（資料圖）
中評社北京3月26日電／伊朗外交部長阿拉格齊25日接受國家電視台採訪時表示，沒有保障的停火只會導致戰爭循環。伊朗要求敵對方按照伊朗提出的要求結束戰爭，並確保戰爭不再重演，同時賠償伊朗人民遭受的損失。
來源：新華網
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