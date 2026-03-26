伊朗外長：停火無保障　戰爭將循環

伊朗外交部長阿拉格齊（資料圖） 中評社北京3月26日電／伊朗外交部長阿拉格齊25日接受國家電視台採訪時表示，沒有保障的停火只會導致戰爭循環。伊朗要求敵對方按照伊朗提出的要求結束戰爭，並確保戰爭不再重演，同時賠償伊朗人民遭受的損失。



來源：新華網