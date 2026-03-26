中評鏡頭：博鰲論壇大會 港澳嘉賓活躍

香港特區行政長官李家超及澳門特區行政長官岑浩輝都提前來到會場內（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 盧哲）3月26日，博鰲亞洲論壇2026年年會全體大會在海南博鰲舉行。來自60多個國家和地區的1600多名政界、工商界、智庫和媒體代表，聯合國糧農組織、世界知識產權組織、亞洲基礎設施投資銀行等國際組織主要負責人，有關國家駐華使節，以及論壇理事、高級顧問、合作夥伴、會員出席全體大會。



中評社記者在現場看到，在會議開始前半小時，與會的中外嘉賓都陸續進場，在會場內走動交談，互動熱絡。人群中可見不少來自港澳的嘉賓，包括國際調解院首任秘書長、香港特區政府律政司前司長鄭若驊；香港中華總商會會長蔡冠深；全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門文化界聯合總會會長吳志良等，都在會前與場內嘉賓活躍互動。



香港特區行政長官李家超及澳門特區行政長官岑浩輝也都提前來到會場內，李家超與岑浩輝及周圍嘉賓握手交談，笑容滿面，並與他們拍攝了多張合影。



今年是博鰲亞洲論壇成立二十五周年，主題為“塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作”。李家超在會後表示，隨著國家經濟持續增長，香港應牢牢把握難得機遇，主動謀求發展突破。

