博鰲亞洲論壇2026年年會全體大會舉行

博鰲亞洲論壇2026年年會全體大會在海南博鰲舉行（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲 郭至君）3月26日，博鰲亞洲論壇2026年年會全體大會在海南博鰲舉行。中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際出席大會並發表主旨演講。



論壇理事長潘基文致歡迎辭。新加坡總理黃循財、阿塞拜疆國民議會主席加法羅娃、斯里蘭卡議長維克拉馬拉特納分別致辭，韓國總理金民錫發表視頻致辭，澳大利亞福德士河執行董事長及創始人福瑞斯特代表工商界發言。



哈薩克斯坦第一副總理斯克利亞爾等來自60多個國家和地區的1600多名政界、工商界、智庫和媒體代表，聯合國糧農組織、世界知識產權組織、亞洲基礎設施投資銀行等國際組織主要負責人，有關國家駐華使節，以及論壇理事、高級顧問、合作夥伴、會員出席全體大會。



全體大會由論壇秘書長張軍主持。



趙樂際在題為《把握正確方向 共創美好未來》的主旨演講中表示，今年是博鰲亞洲論壇成立25周年。25年來，論壇立足亞洲、面向世界，深化對話合作、凝聚各方共識，成為促進亞洲國家和世界各國交流互鑒、團結協作、共同發展的一塊“金字招牌”。當今世界，各國人民要求和平與發展的願望更加迫切，追求公平正義的呼聲更加強烈。本屆年會以“塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作”為主題，具有很強的現實意義。



趙樂際強調，面對世界之變、時代之變、歷史之變，習近平主席提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為世界百年變局向何處去指明了正確方向。我們要順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，共同建設好亞洲家園，攜手構建人類命運共同體。要摒棄衝突對抗，開創和平安寧的美好未來；摒棄封閉排他，開創合作共贏的美好未來；摒棄強權霸凌，開創公平正義的美好未來；摒棄猜忌隔閡，開創互尊互信的美好未來。