強闖華使館日軍官移送檢方　日媒：他還在笑

中評社香港3月26日電／關於闖入中國駐日本大使館（東京都港區）院內、被東京警視廳以闖入建築物的嫌疑逮捕的陸上自衛隊EBINO駐地（宮崎縣）三等陸尉村田晃大（23歲），警方26日將其移送檢方。警方認為事件是有預謀犯案。



日周刊“女性自身”報導稱，在現場拍攝的記者描述：“村田從麻布警察署被押往檢察機關時，臉上帶著一絲不易察覺的微笑，甚至沒有試圖遮掩自己的臉，還挑釁地看著記者。我當時甚至覺得他是在‘得意地笑’。”



周刊採訪了村田晃大的父母，其母表示，“事發前他根本沒有和我們聯繫過，我們為給他帶來的麻煩感到非常抱歉。他看起來並不像是走投無路，我們完全不知道（原因）。”而其父親也像其母親一樣悲痛地說：“我們完全不知道（原因）。”



日防衛省表示，尚未收到任何關於村田晃大工作態度或行為有特殊問題的報告。事發前一天村田請了假，但事發當天，他沒有準時上班，他的單位試圖聯絡他。



據警視廳透露，村田稱“希望向大使表達意見。我想的是若不被理會，那就自盡，讓人震驚”。他似乎還說了一些大意為希望中方克制對日強硬言論的話。



據悉，村田在案發前一天的23日白天從駐地出發，乘坐高速巴士和新幹線抵達東京後在網吧逗留。該人還表示在東京都內買了刀具。大使館院內的樹叢中發現了疑似是其帶入的刀具。