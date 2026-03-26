AI走向通用 機器人博鰲大跳“好運來”

具身天工3.0機器人在博鰲新聞中心跳起了“好運來”（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 郭至君）今年2月，北京人形機器人創新中心正式發布新一代通用機器人平台具身天工3.0，據悉，具身天工3.0身高169cm，體重62kg，全身共有43個自由度。在2026年3月的巴塞羅那世界移動通信大會（MWC 2026）上，其自由度的靈活性與全身協同控制能力通過舞蹈動作進行展示，臂、髖、膝、踝多關節可實現毫秒級協同。昨日，它也來到今年博鰲亞洲論壇新聞中心的發布廳，向記者們一展風采。



中評社記者看到，天工3.0機器人開場就進行了自我介紹，並流暢地走到發布台中間，在介紹了自己“什麼累活、難活都能幹”之後，也與現場記者們打趣，說自己“跳舞也不錯”。接著，便跟隨著“好運來”的音樂，來了一段熱情的舞蹈，動作絲滑連貫，記者們紛紛舉起手機、相機對准它拍攝記錄。



據介紹，具身天工3.0是行業內首個實現觸物交互式全身高動態運動控制的全尺寸人形機器人。與早期只能在平整地面緩慢行走的機器人相比，依托自研的"慧思開物"通用具身智能平台，它能夠實時感知環境並動態調整身體姿態，展現出極強的環境適應能力。天工3.0依托“本體性能”與“具身智能”兩大核心技術，實現“能幹活、會幹活”的目標。



例如，在工業製造領域，機器人可替代人工完成零部件上下料、物料搬運、產品檢測等重復性、高強度作業，提升產線柔性與生產效率。在特種作業場景，具身天工3.0可自主完成電力巡檢、高危環境作業等任務。在變電站場景演示中，機器人精準操作配電室各類按鈕與開關，替代人工開展高危、重復性作業，顯著提升作業安全性與工作效率。



天工3.0也參與了今年博鰲亞洲論壇“人形機器人的進階與飛躍”的分論壇，與會嘉賓進一步探討了行業趨勢，共識認為，人形機器人技術正告別“炫技”時代，加快向汽車、家電製造、物流等泛工業領域滲透，從專用走向通用。

