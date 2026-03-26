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與柯同案：應曉薇判15年6月、沈慶京10年
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2026-03-26 15:18:25
左起國民黨台北市議員應曉薇次女應佳伶、應曉薇、長女應佳妤。（中評社 張穎齊攝）
威京集團主席沈慶京。（中評社 張穎齊攝）
中評社台北3月26日電／台北地方法院今（26）日下午2時30分進行京華城案一審宣判，前民眾黨主席柯文哲收賄等罪重判17年6月奪公權6年；台北市應曉薇違背職務收賄罪14年、褫奪公權6年、洗錢罪3年併罰1000萬，應執行刑15年6月褫奪公權6年；威京集團主席沈慶京依圖利罪判處10年有期徒刑，併科罰金2千萬元，褫奪公權5年。
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