鄭永年博鰲答記者：不要幻想中美對抗的邏輯

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年在博鰲年會上接受記者群訪，談及中美關係和台海局勢（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 郭至君）當地時間3月25日，白宮新聞秘書萊維特在記者會上宣布美國總統特朗普計劃於5月14日至15日正式訪問中國。香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年在今年亞洲博鰲論壇上也正好談及了他對中美元首峰會、兩國關係和台灣問題的看法，他總體認為，中美元首峰會非常重要，現在的兩國關係是基於實力的競爭，而台灣問題對中國來講本質是主權問題，不容挑戰。



鄭永年表示，中美元首外交不僅僅對中美雙邊關係重要，而且對整個世界都重要，每次兩國元首會面之後大家都強調並認可，中美合作能解決很多問題，但如果中美對抗就會兩敗俱傷。中美兩國是兩個超級大國，但和美蘇時期的兩個超級大國不一樣，那時候兩個大國是完全對立的，而中美在很多方面高度互補，這就是為什麼兩國無法“脫鈎”的重要原因。



鄭永年指，中美為什麼走到現在這樣的程度，主要是因為政治信任度太低，但第二任期的特朗普反而比第一任期時更具有現實主義，現在他以及他的團隊對中美有一種新現實主義的看法，開始趨向實事求是。“美國社會對華看法的代際變化千萬不要忽視，以前習總書記也說過，我們中國年輕一代可以平視美國能平視，同樣美國也在發生變化，美國一些老政客是俯視中國的，但是年輕一代像國務卿盧比奧、副總統萬斯都是“80”後，他們成長起來的過程正是中國改革開放的過程，他們看到了短短幾十年中國就成為了世界第二大經濟體，有足夠的能力和美國競爭。”鄭永年說，

