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外交部：中美雙方就特朗普總統訪華事保持溝通
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2026-03-26 15:48:12
中評社香港3月26日電／白宮發言人萊維特在記者會公布，特朗普總統將於5月14日至15日對中國進行國事訪問。
中國外交部發言人林劍3月26日在例行記者會上答問時表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普總統訪華事保持著溝通。
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