美國陪審團裁定社交平台需為未成年人成癮擔責

中評社香港3月26日電／美國加利福尼亞州洛杉磯縣高等法院的一個陪審團25日裁定，美國元宇宙平台公司和谷歌公司在一起有關未成年人使用社交媒體成癮的訴訟中負有責任，造成一名年輕用戶心理健康受到嚴重影響，兩家公司須向原告賠償300萬美元。



該案原告為一名現年20歲的加州女性。她指控元宇宙平台公司旗下的照片牆和谷歌旗下的優兔等社交媒體平台通過無限滾動、算法推薦、視頻自動播放等功能增強用戶黏性和依賴性，誘導其在未成年時期過度使用，導致其出現抑鬱、焦慮等症狀及自殘念頭。



據美國媒體報導，本案庭審自上月啟動，陪審團經過累計超過40小時的審議後，裁定兩家公司向原告支付300萬美元的補償性賠償金。其中，元宇宙平台公司承擔約70%的賠償金額，其餘由谷歌承擔。此外，陪審團還認定兩家公司利用社交平台傷害未成年人的行為存在惡意、壓迫或欺詐情形，建議追加300萬美元懲罰性賠償金。最終賠償總額將由法官裁定。



新華社援引報導，元宇宙平台公司和谷歌方面均表示不同意該裁決並正在評估應對方案。該案最初還涉及TikTok公司和斯納普公司，但兩家公司在庭審前已與原告達成和解。



美國媒體報導說，本案裁決具有里程碑意義，標誌著陪審團首次認定科技公司對於青少年兒童因過度沉迷社交媒體而遭遇的危險至少負有部分責任。審判結果可能對數以千計針對社交媒體公司的合併訴訟產生影響。