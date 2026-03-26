國防部介紹中國軍隊參加聯合國維和行動情況

3月26日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校答記者問。 中評社北京3月26日電／據國防部網站消息，3月26日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校答記者問。



會上有記者問：據報導，聯合國秘書長任命來自中國的吳俊輝少將擔任聯合國南蘇丹特派團部隊指揮官，有分析認為這是對中國積極參與聯合國維和行動的高度肯定。請問對此有何評論？



蔣斌介紹，中國軍隊自1990年首次參加聯合國維和行動以來，執行26項維和行動任務，派出維和官兵5萬餘人次，任務區覆蓋20多個國家和地區，17名官兵為和平事業獻出寶貴生命。當前，1600餘名中國維和官兵在黎巴嫩、南蘇丹、阿卜耶伊、剛果(金)等國家和地區，執行穩定局勢、掃雷排爆、保護平民、醫療救援等任務。中國維和部隊專業高效、訓練有素、紀律嚴明，中國維和軍事專業人員越來越多地被聯合國委以重任，受到聯合國官員、任務區指揮官、各國同行以及駐在國政府和人民的廣泛贊譽。



蔣斌指出，為和平出征，為世界擔當。作為聯合國安理會常任理事國第一大維和行動出兵國和聯合國第二大維和攤款國，中方始終堅定不移支持聯合國核心地位，支持聯合國在世界和平與安全事務中發揮重要作用，持續加大對聯合國維和行動投入，深化與各國維和交流與合作，共同驅散戰爭的陰霾，讓和平的陽光灑滿世界。