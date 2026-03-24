美伊僵局難破　文晶：能源危機衝擊AI產業

清華大學戰略與安全研究中心學者文晶博士（受訪者供圖） 中評社北京3月27日電（記者 陳思遠）當前美伊衝突持續發酵，雙方圍繞停戰條件、核設施安全等核心議題分歧凸顯。清華大學戰略與安全研究中心學者文晶博士接受中評社採訪時表示，儘管美伊衝突已持續一段時間，但雙方仍表現出對話的意願，但當前的僵局歸根結底在於雙方提出的條件相互難以接受。她表示，中東衝突引發的能源危機，將對人工智能產業造成衝擊。



美伊談不攏？難以接受對方“要價”



特朗普23日稱與伊朗進行了“富有成效”的對話，伊朗隨即否認美伊之間存在任何談判。另據消息，美國24日已通過巴基斯坦向伊朗轉交一份包含15個要點、旨在結束戰事的計劃；而伊朗拒絕美國提出的停戰方案，並提出伊方關於停戰的5項條件。



文晶認為，儘管衝突已持續一段時間，但在當前關頭，美伊雙方仍有對話意願。目前出現各說各話的現象，根本原因在於雙方提出的要價彼此難以接受。關於伊朗提出的停戰5項條件，文晶認為除“實現戰爭停止或暫時中止”外，其他條件對美國而言難以接受。



回溯戰爭發動的契機，文晶分析，美以發起行動的主要訴求有三：一是打擊伊朗核設施，二是推動伊朗政權更迭，三是遏制伊朗在地區形成的“什葉派之弧”，以保障以色列的地區安全。



然而，文晶進一步指出，美以在對伊政策上的出發點存在差異。美國的中東核心利益相對穩定：一是維護以色列安全，二是保障能源（石油）穩定流動，三是防止和打擊恐怖主義。以色列則追求更為極端的“絕對安全”，力求消除對其生存構成威脅的力量，包括哈馬斯及伊朗支持的什葉派影響圈。



文晶說，海灣國家偏好地區平衡，不希望以伊任何一方過度強大，這也使局勢複雜化。

