特朗普鬆口：想在未來數週內結束美伊戰爭

白宮計劃於5月中旬在北京與中國舉行峰會，並預期戰事能在會前落幕。 中評社香港3月26日電／《華爾街日報》報導，特朗普總統近日向親信透露，他希望避免與伊朗陷入長期戰爭，並期盼能在未來數週內結束這場衝突。



戰事持續將近一個月，特朗普已私下向顧問透露，他認為戰爭已進入尾聲，並要求團隊遵循其對外設定的4至6週時程。消息人士指出，白宮計劃於5月中旬在北京與中國舉行峰會，並預期戰事能在會前落幕。



然而，結束戰爭對特朗普而言並非易事，和平談判目前仍處於萌芽階段。在與外部政治盟友的討論中，特朗普的注意力不時轉向其他議題，包括即將到來的期中選舉、派駐移民官員進駐機場的決定，以及推動國會立法收緊選民資格審查的策略。



據悉，特朗普曾對一名親信抱怨，戰爭分散了他對其他優先事項的關注。



另一名近期曾與特朗普通話的人士表示，總統似乎已準備好迎接下一個重大挑戰，儘管他並未言明具體內容。



部分盟友希望他轉向推翻古巴共產政權，而核心幕僚則希望他聚焦於選民最關切的民生議題，特別是因戰爭而加劇的生活成本壓力。



白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）則強調，特朗普總統擁有卓越的多工處理能力，在致力於達成對抗伊朗恐怖政權之軍事目標的同時，亦能兼顧多項挑戰，並重申總統的唯一焦點始終是贏得勝利。



本週稍早，特朗普收回了威脅打擊伊朗能源設施的言論，釋放出重啟外交手段解決衝突的訊號。中東調解人已開始傳遞德黑蘭與華府的初步提案，美國官員也表示對未來幾天的進一步討論持開放態度。



與此同時，美國持續對伊朗施壓，向中東增派部隊。一名高級行政官員透露，特朗普曾向幕僚提議，應將“確保美國獲得伊朗部分石油資源”納入終戰協議的一環，不過官方目前尚未對此展開具體規劃。



萊維特週三（25日）對媒體表示，若德黑蘭不達成終戰協議，美國將對其發動“史上最強烈的打擊”，並強調特朗普絕非虛張聲勢，已準備好“大開殺戒”。



儘管特朗普願意下令美軍進入伊朗本土，但對此仍抱持保留態度，部分原因在於此舉可能破壞其快速結束戰事的目標。美方官員指出，他也憂心戰事拖長將導致美軍傷亡增加。目前已有近300名美軍受傷，13人陣亡。



親近特朗普的人士提醒，要預測其戰爭決策相當困難，因為他在外交斡旋與加強空襲之間反覆搖擺。部分人士敦促他採取更強硬的手段，認為推翻伊朗政權將能定義他的歷史地位。

