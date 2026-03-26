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伊朗稱摧毀美軍巴林和科威特基地軍事裝備
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2026-03-26 17:11:34
中評社香港3月26日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊26日在社交媒體發布聲明說，已發動“真實承諾－4”行動第82波攻勢，打擊美軍位於巴林和科威特境內的軍事基地。
新華社報導，聲明說，伊斯蘭革命衛隊使用導彈和無人機，“成功摧毀了”巴林境內謝赫伊薩空軍基地內的“愛國者”系統雷達、P8偵察機機庫、燃料補給庫、MQ-9“死神”無人機機庫，以及科威特境內的阿里·薩利姆空軍基地內的衛星通信天線等。
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