伊朗稱摧毀美軍巴林和科威特基地軍事裝備

中評社香港3月26日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊26日在社交媒體發布聲明說，已發動“真實承諾－4”行動第82波攻勢，打擊美軍位於巴林和科威特境內的軍事基地。



新華社報導，聲明說，伊斯蘭革命衛隊使用導彈和無人機，“成功摧毀了”巴林境內謝赫伊薩空軍基地內的“愛國者”系統雷達、P8偵察機機庫、燃料補給庫、MQ-9“死神”無人機機庫，以及科威特境內的阿里·薩利姆空軍基地內的衛星通信天線等。