伊朗拒絕與美國談判，反映深層不信任

伊朗官員否認任何談判曾發生。一名軍方發言人甚至嘲諷此說法，稱美國人是在“自己和自己談判”。 中評社香港3月26日電／伊朗外交部長表示，該國目前沒有和美國就結束戰爭進行談判，並且“沒有意圖”這樣做。



阿巴斯·阿拉格齊的言論出現在美國總統特朗普的新聞秘書稱談判“正在進行”且“富有成效”之際。他表示，美國一直透過調解者傳遞想法——一度似乎是提到美國據報已向伊朗提出15點計劃。



在未明確直接否決該計劃的情況下，阿拉格齊重復了部分先前在一名匿名伊朗官員五點反建議中提及過的論點。



這場戰爭於2月28日隨著美國和以色列發動空襲開始，之後伊朗擴大敵對行動，攻擊美國在海灣地區的盟友。



BBC分析報導，當美國總統特朗普本周表示，美國與伊朗就結束戰爭進行“非常良好且富有成效的對話”時，伊朗的回應迅速而直接。



伊朗官員否認任何談判曾發生。一名軍方發言人甚至嘲諷此說法，稱美國人是在“自己和自己談判”。



這種落差十分明顯。華盛頓談論進展；德黑蘭則直接否認。但這不僅是意見不合，而是反映深層的不信任。



這種不信任感來自近期事件。



過去一年，雙方的接觸曾兩度引發緩和緊張的希望，最後一輪談判甚至被阿曼方面形容為已處理了美國對伊朗核計劃的主要關注。



但兩次談判後，接踵而至的都是以色列與美國對伊朗的軍事打擊。



從伊朗的角度看，談判並未降低戰爭可能性；它們是剛好在戰事前夕出現。因此特朗普的說法自然受到懷疑。



但伊朗的否認並不一定意味著它反對談判。背後還有更深層的原因。



即使是支持外交手段的官員也面臨壓力。再次嘗試談判充滿風險，目前沒有任何跡象顯示情況會有所不同。



這有助於解釋外長阿巴斯·阿拉格齊與其他官員採取的強硬語氣。



在特朗普周一於其社交媒體“真相社交”（Truth Social）發文前，阿拉格齊就表示伊朗不尋求談判或停火，並準備繼續戰鬥。



伊朗政府信息委員會負責人也駁斥那份“15點提案”，稱：“特朗普的話是謊言，不值得理會。”



但這並不代表大門完全關上。



周三稍晚，阿拉格齊既未完全證實，也未完全否定那項提案。



他告訴國營電視台，“不同想法”已被轉交給最高領導層，“若需要表態，必然會作出決定”。



他也表示，目前伊朗的政策是持續“防衛”，且德黑蘭“目前沒有談判意圖”。



伊朗面臨持續不斷的襲擊，關鍵基礎設施被破壞，目前的局勢是不可持續。強硬言辭可能更多是為談判設置條件，而非完全否定外交。



伊朗的內部政治讓局勢更加複雜。



伊朗總統馬蘇德·佩澤什基安獲得較溫和派支持，採取謹慎路線；強硬派則更堅決反對談判。



同時，即便是較溫和的聲音，在目前的情勢下也難以為談判辯護。



政府之外也有壓力。

