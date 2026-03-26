國防部3月26日例行記者會全文

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國防部3月26日下午舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就台海局勢、中東局勢、中日關係等問題回答中外記者提問。以下是問答實錄：



蔣斌：大家下午好！歡迎參加國防部例行記者會。



記者：本月，中越舉行外交、國防、公安“3＋3”戰略對話機制首次部長級會議，兩國防長共同主持邊境國防友好交流活動。請問如何評價中越“3＋3”機制的戰略意義？2026年中越兩軍交流合作有哪些具體安排？



蔣斌：3月中旬，中越成功舉行外交、國防、公安“3＋3”戰略對話機制首次部長級會議，之後中越兩軍接續組織了第十次邊境國防友好交流活動，國防部長董軍參加了這兩項重要活動。中越“3＋3”戰略對話機制是雙方在全球首創的重要戰略溝通平台，邊境國防友好交流活動也是雙方共同開創的重要交流合作特色品牌，這都充分體現了中越兩國兩軍關係的高水平、獨特性。



中越情誼深，同志加兄弟。中越是社會主義友好鄰邦和具有戰略意義的命運共同體，近年來兩軍交流合作持續深化拓展，在高層交往、聯演聯訓、邊防合作等方面，不斷取得新進展新成果。面對變亂交織的國際局勢和更加複雜嚴峻的外部安全挑戰，中越兩軍將在兩黨兩國最高領導人戰略引領下，密切戰略溝通，增進軍事互信，加強政治建軍、海上安全、多邊協作等領域務實合作，共同維護兩國安全與發展利益，為地區和平與繁榮注入穩定性、正能量。



記者：我有兩個問題。第一個問題，據報導，美國國家情報總監辦公室日前發布《全球威脅評估報告》，指出中國大陸未計劃在2027年攻打台灣，並傾向在不動用武力的情況下實現兩岸統一。近年來美方熱衷炒作大陸攻台時間，具體時間點包括2022年、2023年、2025年、2027年等，並屢次嚴重誤判。有輿論指出，美方熱衷炒作大陸攻台時間，明顯帶著“政治動機”。請問發言人對此有何評論？第二個問題，我們注意到，針對美國情報機構認為中國大陸沒有計劃在2027年攻打台灣，台灣陸委會主任表示，大陸對台武力準備沒有停止過。請問對此有何評論？

