英國衛報：特朗普的戰爭將引發空前經濟大蕭條

中評社香港3月26日電／特朗普對伊朗發動的戰爭持續。英國《衛報》專欄作家波莉·湯因比Polly Toynbee發表評論，指此戰將引發“我們有生之年從未見過的經濟大災難”，其嚴重程度相當於1973年、1979年兩次石油危機加上2022年俄羅斯入侵烏克蘭的總和，而英國將遭受重創。



文章指出，國際能源署表示，阻止這場迫在眉睫的能源危機已為時太晚。特朗普雖在最後關頭轉向，避免摧毀威脅整個中東的石油和天然氣設施，但為時已晚。他發動的戰爭導致的嚴重衰退（甚至大蕭條）正在席捲全球，英國將受重創。



國際能源署向各國發出警告，要求“保護消費者免受這場危機的影響”，並列出基本的節能措施：降低車速限制（1973年危機時英國所有道路限速50英里）、共乘汽車、非必要不乘飛機、避免旅行、使用公共交通工具、在家工作、節約天然氣、用電做飯。國際能源署執行主任法提赫·比羅爾警告：“對能源市場和經濟的影響將變得越來越嚴重。”



文章批評，在美國人民兩次選出這位“最不稱職、毫無理智的危險人物”後，昔日盟友將不再信任美國。特朗普偏好普京、解除對俄羅斯石油的制裁、背叛烏克蘭、厭惡歐洲、踐踏國際秩序，“我們再也無法用『自由世界領袖』來看待美國總統了”。



英國已召開眼鏡蛇緊急委員會會議規劃能源供應，首相施紀賢承諾動用“一切手段”挽救生活成本。文章回憶2000年英國燃料抗議期間煉油廠被封鎖的場景：汽車排隊數小時、恐慌性購買導致3，000個加油站乾涸、超市貨架清空、醫院進入緊急狀態、學校關閉。但那次封鎖只持續了一周。



文章指出，這場摧毀經濟的戰爭恰好在財政大臣裡夫斯春季聲明報告出現“些許復甦苗頭”時爆發。如今因“一個人不受制約的狂妄”，生活成本將飆升，通脹和失業率同樣飆升，配給措施不得人心。文章引述多位經濟學家觀點，倫敦政治經濟學院教授托尼·特拉弗斯認為，這場危機將迫使工黨撕毀競選宣言並增加稅收。



文章回顧歷史教訓：2008年金融危機中戈登·布朗和阿里斯代爾·達林比任何人做得都多，但選民從不感恩；愛德華·希思在“三天工作制”的寒冷黑暗夜晚（沒有電視、蠟燭短缺）後被趕下台；1973年石油危機後，西方國家的領導人大多未能在下次選舉中倖存；新冠疫情後也是如此。



文章分析，工黨和施紀賢的支持率已如此之低，戰爭及其處理方式反而可能對他們略有幫助。特朗普的辱罵成了一種榮譽徽章——特朗普在兩位領導人就霍爾木茲海峽通話前不久發布了一段反施紀賢的《週六夜現場》英國短劇。懦弱、軟弱、“覺醒”、失敗者、令人失望、反應遲緩、詆毀駐阿英軍，這些來自特朗普的侮辱在施紀賢身上反彈。貝理雅抱怨施紀賢未能加入戰鬥，反而凸顯施紀賢拒絕重蹈伊拉克覆轍是多麼正確。



文章最後分析倫敦選情，工黨在倫敦的75個西敏寺席位中佔59席，但預計將失去其控制的32個議會中的21個。作者在倫敦南部的蘭貝斯區聽到工黨支持者仍堅定投票，但也有轉投綠黨和“再也不投施紀賢”的選民。文章指出，工黨將失去大批議員。這些是下次大選的關鍵步兵，而領導人更迭的信號將變得強烈。