國防部答中評：美國莫向“台獨”發錯誤信號

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）就美國《全球威脅評估報告》中涉台內容，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校26日在記者會上回答中評社提問時指出，我們敦促美方在台灣問題上謹言慎行，停止向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。“台獨”分裂勢力若膽敢突破紅綫，必遭雷霆重擊。



美國國家情報總監辦公室日前發布《全球威脅評估報告》，指出中國大陸未計劃在2027年攻打台灣，并傾向在不動用武力的情況下實現兩岸統一。近年來美方熱衷炒作大陸攻台時間，具體時間點包括2022年、2023年、2025年、2027年等，并屢次嚴重誤判。有輿論指出，美方熱衷炒作大陸攻台時間，明顯帶著“政治動機”。



蔣斌就此回答中評社記者提問時指出，台灣問題純屬中國內政，如何解決完全是中國人自己的事，不容任何外來幹涉。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行，停止向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護兩國兩軍關系大局。



對於美國國家情報總監辦公室這一報告，台陸委會主委邱垂正日前也發表評論稱，大陸對台武力准備沒有停止過。中評社記者亦就此問詢國防部發言人。



蔣斌指出，台灣是中國的一部分，中國終將統一也必將統一，這是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力。“台獨”分裂勢力若膽敢突破紅綫，必遭雷霆重擊。



在當天記者會上，有記者提到，東莞艦和安慶艦完成入列東部戰區海軍後的首次編隊訓練和實彈射擊，有學者分析認為，這兩艘最新的055型導彈驅逐艦將顯著提升中國海軍震懾與打擊“台獨”勢力的能力。

