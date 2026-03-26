國防部：賴清德媚日戀殖醜態令人不齒

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校26日在記者會上回答多個涉日問題。他說，“我想大家都清楚一個鐵的事實：日本侵略過所有周邊國家”，卻至今都沒有真正反省侵略歷史罪責，如今又謀求“再軍事化”。就賴清德媚日言論，蔣斌指出，賴清德媚日戀殖、奴顔婢膝的醜態令人不齒。



在當天記者會上，多名記者問及日本相關問題。



日本首相日前稱，中國和朝鮮軍力增強、俄羅斯與中朝加強合作，日本面臨戰後最嚴峻複雜安保環境，有必要為大量運用無人機的“新作戰方式”以及長期戰做好應對準備。



對此，蔣斌表示，“我想大家都清楚一個鐵的事實：日本侵略過所有周邊國家。”一個曾給亞洲和世界人民帶來深重災難的國家，一個至今都沒有真正反省侵略歷史罪責的國家，又在不斷渲染所謂“外部威脅”，完全是無中生有、居心叵測。日方轉移國內矛盾、誤導國際社會、謀求“再軍事化”的企圖昭然若揭，其推動修訂“安保三文件”、大力發展進攻性軍事力量、甚至公開鼓噪擁核的危險動向值得高度警惕。我們主張以史為鑒、面向未來，但更要以史為戒，防止歷史悲劇重演。全世界愛好和平的人們應當團結起來，堅決阻擊日本“新型軍國主義”滋生蔓延，堅決維護地區和平穩定與人民安全福祉。



此外，也有記者注意到，日本自衛隊3月23日實施大規模調整，包括大幅改組海上自衛隊、擴編太空部隊、構建情報部隊等。本月中旬左右，日本還接收了首批“戰斧”巡航導彈。有分析認為，這將大幅提升日本進攻性戰力。



對於日本近期這一系列軍事動作，蔣斌表示，日本軍事野心不斷膨脹，持續擴大自衛隊規模，強化進攻性作戰和遠程打擊能力，加速推進太空軍事化，甚至謀求“先發制人”，相關做法已遠遠超出“專守防衛”範疇，威脅地區和平穩定。國際社會必須堅決遏阻日本“新型軍國主義”滋長蔓延，否則後患無窮。

