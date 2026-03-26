國防部談中東局勢：迷信武力得不到安全

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校26日在記者會上談及中東局勢時指出，迷信武力得不到安全，只會陷入仇恨更深、戰火更烈的惡性循環。



近期中東地區軍事衝突持續升級，美以與伊朗互相針對對方的能源設施實施打擊，霍爾木茲海峽通行也面臨嚴重威脅，外界擔憂衝突升級觸發核災難。



蔣斌就此表示，我們呼籲各方立即停止軍事行動，通過平等對話解決矛盾分歧，防止戰火蔓延外溢，避免局勢進一步升級。中方將繼續為緩和局勢、恢複和平作出積極努力。



有記者提及，以色列防長稱，他和總理內塔尼亞胡授權軍方在無需批准的情況下，可擊斃任何被列為目標的伊朗高級官員。



蔣斌指出，這樣的言論和行徑嚴重違反國際法，違背人類良知與道義。從殺害他國領導人到肆意攻擊平民目標，迷信武力得不到安全，只會陷入仇恨更深、戰火更烈的惡性循環。我們敦促有關各方立即停止軍事行動，避免給中東地區和世界造成更大災難。



關於霍爾木茲海峽護航一事，蔣斌表示，霍爾木茲海峽及其附近海域近期局勢緊張，衝擊國際貨物和能源貿易通道，破壞地區和世界和平穩定。解決當前危機的關鍵在於各方立即停火止戰，盡快重回對話談判軌道，避免局勢進一步升級惡化。

