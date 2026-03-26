美官員稱中國進行地下核試驗？國防部駁斥

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝） 中評社北京3月26日電（記者 海涵）就美國助理國務卿稱“中國2020年疑似進行一次地下核試驗”，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校26日在記者會上駁斥，有關言論純屬歪曲抹黑、混淆視聽。



有記者提問說，美國助理國務卿稱，中國2020年疑似進行一次地下核試驗。美能源部副部長稱，中國在進行爆炸性核試驗，并且“試圖將其掩蓋”。請問對此有何評論？



蔣斌駁斥，有關言論純屬歪曲抹黑、混淆視聽。衆所周知，中方堅持自衛防禦核戰略，奉行不首先使用核武器政策，無條件承諾不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中方始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。中方一直積極參與《不擴散核武器條約》審議進程和五核國機制會議，就核軍控問題同各方保持對話。



蔣斌指出，美方為謀求絕對安全優勢，不惜顛覆國際軍控共識，肆意毀約退群，投入巨資升級“三位一體”核力量，打造“金穹”全球反導系統，在亞太部署陸基中導等武器裝備，放任《新削減戰略武器條約》到期失效，謀求恢複核試驗，在核不擴散問題上奉行雙重標准，嚴重衝擊全球戰略平衡與穩定。美國作為擁有最大核武庫的超級核大國，當務之急是切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅實質性削減核武庫，為其他核國家加入核裁軍進程創造條件。

