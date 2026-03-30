林毅夫：中國從未發起貿易戰　可充足應對

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席博鰲亞洲論壇主辦的記者會（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月30日電（記者 郭至君）中美貿易談判已經進行了六輪，受到國際輿論高度關注。3月15日至16日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在法國巴黎舉行第六輪經貿磋商，雙方同意，要繼續發揮好中美經貿磋商機製作用，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動雙邊經貿關係持續穩定向好。而前世界銀行首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在今年博鰲亞洲論壇上也對談及相關話題，他表示，中美正常貿易往來符合兩國人民利益，但“中國從來沒有發起過貿易戰，也做好了充足的準備應對美國挑起的貿易戰。”



林毅夫表示，過去幾年，中美間確實通過談判為兩國間的貿易爭端“找到了共同的基點”，也解決了一些分歧和矛盾，“中方會遵守協議，但對方卻未必會執行……可協議就是協議，必須得到執行。”他說。



林毅夫也在分論壇上指，2035年前中國經濟仍有8%年增長潛力，而如何將這份增長潛力轉化為實際增長，還需綜合考量國內國際的現實情況。他稱，多年來，中國經濟對世界經濟增長貢獻率保持在30%左右，這是國際局勢不確定性中的最大確定性，也是廣大華商發展的底氣與機遇。華商是改革開放的見證者和參與者，也是中國發展的寶貴資源。當前中國在持續推進技術創新與產業升級，華商擁有資金、技術等優勢，可將自身資源與中國廣闊市場需求精準對接，在實現自身發展的同時，助力中國經濟提質增效。



林毅夫在記者會上也鼓勵記者們，年輕人是一個國家未來的希望，焦慮代表困難，但是困難永遠跟機會同在，所以要去發現機會，把自己準備好去抓住進步的機會。他也開玩笑似的表示，“自己是個74歲的老年人，現在也還在努力再就業。”