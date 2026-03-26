柯收賄210萬？陳佩琪嗆：還不到我年收一半

中評社台北3月26日電／民眾黨前主席柯文哲涉京華城與政治獻金案，合議庭最終認定柯文哲收受賄賂金額為210萬元，對此，柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文直呼，“這些錢不到我年收入的一半”，並強調自己不買名牌，不好美食，不請傭人，每天搭公車上下班，到底貪210萬給她幹什麼？請問錢在哪裡？並指若證據明確，就去北院跳樓。



陳佩琪指出，她跟柯文哲結婚35年，自始至終覺得他就是個怪咖，他當醫生，總是視病人的生命比家庭還重要，我也不以為意，因為病人的命本就較重要，有份優渥的醫師薪水，但日子過的跟苦行僧一樣，甚至是有點窮酸。陳回憶，自己曾問柯收入不錯，幹麻過這種日子，柯雖有亞斯特質，卻很感性地說，他賺錢是要給妻小用的。



陳佩琪表示，自己真的不知道柯今天貪了人家的210萬元給陳佩琪享樂、害自己要被關十幾年，“這些錢竟不到我年收入的一半？”陳佩琪強調自己不買名牌，不好美食，不請傭人，每天搭公車上下班，到底貪210萬給她幹什麼？請問錢在哪裡呢？柯家所有的存摺、住家都被抄到天翻地覆了，請問法官，柯文哲貪污的錢在哪裡。



她說，家裡錢財都是她在打理，五天後辯論庭直播出來，請大家幫找柯文哲貪錢給陳佩琪的證據，“直播完，證據明確了，說到做到，我去北院跳樓”。