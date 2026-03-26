柯判越15年送一半藏書！台師大教授：說到做到

中評社台北3月26日電／前台北市長柯文哲涉京華城與政治獻金案，今（26）日一審宣判結果出爐，合併應執行17年、褫奪公權6年，全案仍可上訴。先前網路上就出現不少祭品文，其中也包括台師大英語系教授黃涵榆，他表示若一審判刑15年以上，會在一星期內將研究室一半藏書送人，今（26）天他再發文強調會“說到做到”。



TVBS報道，早在柯文哲一審判決出爐之前，網路上就出現了不少祭品文。其中也包括了台師大英語系教授黃涵榆，他昨（25）日在臉書發出祭品文提到，宣判時，自己正在上課，希望底下有學生能夠舉牌告訴他結果，他表示，“10～15年，一星期內研究室藏書清三分之一送人，15～20年二分之一，20年以上三分之二。”



台北地方法院今日下午一審宣判，認定柯文哲涉犯收賄、背信等罪，判處17年有期徒刑、褫奪公權6年。而黃涵榆稍早也發文承諾會“說到做到”，打算會借一個場地，在學期結束之前舉辦送書會，以本校英語系學生為優先，再來是其他學校學生、社會人士，並表示有相關細節一定會告訴大家。



他也在留言區補充道，其實因為學校文學館封館整修，必須要清空研究室，不過目前還沒有具體指引，藉這個機會送書，把原本要退休才要做的事情提早到了這個學期末。