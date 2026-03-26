王在希：制止“台獨”台灣才能真正安全

海峽兩岸關係協會原副會長王在希（中評社資料圖） 中評社北京3月27日電（記者 海涵）“台灣向美國購買再多的武器也沒有用……美國絕對不可能像保護以色列那樣去保護台灣。”海峽兩岸關係協會原副會長王在希日前接受中評社專訪時向台灣發出明確警示。



王在希是解放軍少將，曾任國台辦副主任、海協會副會長、中國國際戰略學會高級顧問等職，長期參與中央對台決策研究，對台灣政治、軍事等問題有著深刻洞察。



中東戰事引發台灣社會“疑美論”發酵，王在希認為，中東戰事導致全世界對美國軍事技術優勢的盲目迷信迅速崩塌，這對台灣社會原本就存在的“疑美論”勢必起到催化劑作用。“疑美論”會在越來越多台胞中產生共鳴，並對賴清德當局形成衝擊。廣大台灣同胞一定會逐漸認識到，衹有改善與大陸關係，制止“台獨”分裂勢頭，台灣社會才能獲得真正的安全。



美國在中東進退維谷 催化台灣社會“疑美論”



王在希說，美國、以色列對伊朗發動的這場二戰以來最具現代化、信息化的戰爭，動用了世界上各種最先進的高精尖武器，為時已經四周，到現在還沒有停戰的跡象。



王在希分析，特朗普原來想通過先發制人的突然襲擊，對伊朗領導人集體斬首，造成伊朗群龍無首、反對派伺機而起的局面，在伊朗扶持一個親美政權。但特朗普的美夢落空了，速決戰變成持久戰，伊斯蘭革命衛隊和伊朗人民愈戰愈勇，導致目前特朗普騎虎難下、進退維谷的狼狽局面。

