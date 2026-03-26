美專家：特朗普若改涉台表態將加深台灣疑美

美國智庫研討會談到特朗普涉台表態若有變的影響 布魯金斯視頻 中評社華盛頓3月26日電（記者 余東暉）特朗普25日宣布將於5月14日到15日訪華。外界預期，中方可能要求美方在台灣問題上的公開表態進行調整。美國台海問題專家承認，特朗普若改變涉台表態，壓力會施加到民進黨政府，並加深台灣對美國的疑慮。



美國資深台海問題專家、前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）最近在與布魯金斯學會約翰·桑頓中國研究中心主任何瑞恩對談時被問到這個問題。他猜想，在特朗普訪華時，首先，北京可能會要求特朗普公開表態，承認台灣是中國的一部分。其次，北京可能會要求特朗普公開表態，反對“台灣獨立”。這相當於美國宣示的政策從“不支持台灣獨立”變成“反對台灣獨立”。第三，北京可能要求特朗普公開承諾克制對台軍售。最後，北京可能會要求特朗普表達對中國統一的支持。



卜睿哲宣稱，這些表態有些會產生實質性後果。例如，如果特朗普說台灣是中國的一部分，就等於把台灣變成中國內政。就美國而言，這會對武器銷售政策和干預政策產生影響。有的表態會改變台灣內部政治的權力平衡，使之向有利於中國大陸傾斜。如果特朗普說“反對台灣獨立”，就會被理解為反對任何民進黨政府。如果特朗普說支持統一，台灣人民會認為美國限制了他們的選擇自由，不支持他們自決的願望，轉向偏袒北京的意願。他認為，台灣方面無論如何都會將所有這些聲明解讀為美國某種程度上對台灣的放棄。