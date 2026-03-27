社評：戰爭戳破美國神話　台獨美夢該醒了！

中評社北京3月27日電／中東戰事進入第28天，美國陷入戰略消耗的泥潭。隨著美軍基地頻繁遭襲、防控系統疲於應對、尖端武器接連被擊毀，這場戰事擊碎了籠罩在美國霸權之上的迷思，也在台灣社會引發深層震蕩，“疑美論”持續延燒。對長期依賴美國安全承諾的台灣社會，這無疑是一記警鐘：在真正的危機時刻，美國的承諾能够兌現多少？



第一，“美國優先”之下，安全承諾實為空中樓閣。



美國長期以來通過同盟體系、前沿軍事部署與安全承諾，精心塑造其“可靠夥伴”的形象，宣稱能為盟友提供絕對安全庇護。數十年來，海灣國家作為美國“忠實盟友”，開放領土允許美國設軍事基地、巨額采購美制武器，以高昂代價換取“安全背書”。然而，當戰火真正燃起，這份看似牢固的“安全交易”卻不堪一擊。這些盟友不僅被排除在關鍵決策之外，更被直接推向衝突前綫，成為霸權博弈的“犧牲品”。



其根本邏輯在於，美國對外政策始終以“美國優先”為最高准則。從阿富汗倉促撤軍棄盟友於不顧，到烏克蘭危機中避戰自保，再到中東戰事中對盟友“先斬後奏”、強推“共同買單”，無不揭示所謂“安全承諾”的實質：并非堅不可摧的盾牌，而是隨時可因自身利益需要調整的戰術工具。



台灣“中研院”近期民調顯示，僅約34%的民衆認為美國“講信用”，超過半數明確表示不信任其“安全承諾”，這正是島內“疑美論”深入人心的真實寫照。特朗普曾將台灣比喻為無足輕重的“筆尖”，而中國大陸則是“堅毅桌”，筆尖之於辦公桌，渺小而可隨意替換，這恰是台灣在美戰略中的真實定位。



從施壓台灣半導體產業遷美、收割台灣核心產業利益，到動輒索要“保護費”、逼迫台灣高價購買美國淘汰武器，再到在台海安全問題上始終模糊其辭、從不明確承諾“協防台灣”，種種行徑都清晰表明：美國對台政策并非源於對台灣的“愛護”，而是完全服務於其自身戰略利益，意圖將台灣塑造為遏制中國大陸的“戰略籌碼”，推行“以台制華、以台耗中”的算計。美國口中的對台的“支持”，本質不過是一場精於算計的利益交換，一旦觸及美國核心利益，所謂“承諾”隨時會轉向，甚至毫不猶豫地犧牲台灣利益。

