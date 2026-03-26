李家超出席博鰲亞洲論壇年會全體大會

香港特區行政長官李家超（右三）出席博鰲亞洲論壇2026年年會開幕大會（香港特區政府新聞處圖片） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲 郭至君）博鰲亞洲論壇2026年年會全體大會26日在海南博鰲舉行。中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際出席大會並發表主旨演講。香港特區行政長官李家超出席大會。李家超在會後表示，隨著國家經濟持續增長，香港應牢牢把握難得機遇，主動謀求發展突破。



今年是博鰲亞洲論壇成立二十五周年，主題為“塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作”。



李家超在會後表示，趙樂際委員長的講話，對當前國際形勢是一針見血。“一國兩制”下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是全球唯一同時享有中國優勢和國際優勢的開放經濟體。面對複雜多變的外部環境，香港始終堅定維護自由貿易和多邊主義，堅決反對單邊主義和保護主義，不斷提升抵禦風險、應對變局的韌性，始終是外國企業深耕內地市場、內地企業拓展海外市場的最佳橋樑平台。隨著國家經濟持續增長，香港更應牢牢把握這一難得機遇，主動謀求發展突破。



李家超指，過去數年來，香港特區政府致力帶領商界開拓中東、東南亞等不同市場，拓寬對外合作版圖；未來更要將目光投向更多新興市場，探索更廣闊的發展空間，在融入和服務國家發展大局的同時，持續深化國際交往合作，與亞洲各國同心協力，築牢互信根基、深化開放融通、踐行互利共贏、守護和平穩定，助力亞洲經濟穩步增長，推動全球經濟朝著更加包容、普惠、共贏的方向前行。



李家超表示，趙樂際委員長的主旨演講傳遞出清晰的積極信號：中國將進一步擴大高水平對外開放，與世界各國共享機遇；將堅持擴大內需，不斷釋放超大規模市場紅利；堅持創新發展，不斷激發增長動能；堅持自由貿易，不斷深化對外合作；堅持全面依法治國，不斷優化營商環境；並歡迎各國企業開拓深耕中國市場，中國將長期成為外資企業投資興業的沃土。這充分展現了中國經濟的強大韌性和廣闊前景，也讓外界對中國經濟未來發展更具信心。