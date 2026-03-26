海南自由貿易港封關百日記者會在博鰲舉行

海南自由貿易港封關百日記者招待會在瓊海博鰲舉行（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲）海南自由貿易港封關百日記者招待會26日下午在瓊海博鰲舉行。會上，相關負責人介紹了海南自貿港封關運作百日情況。



在主題發布環節，海南省人民政府黨組成員、秘書長、省政府新聞發言人蔡強首先向中外媒體記者介紹海南自由貿易港封關百日進展情況。



封關核心政策落地見效情況方面，2025年12月18日至2026年3月25日凌晨，新增備案外貿企業7503家，同比增長65.7%，累計有11773家經營主體獲批“零關稅”享惠主體資格；多功能自由貿易賬戶（EF賬戶）運行平穩，業務量已達1376億元人民幣，政策出台以來已開立EF賬戶990個，業務量折合人民幣超4500億元，已與99個國家和地區發生資金劃轉；離島免稅銷售金額156.2億元，同比增長27.64%；今年2月首批5家日用消費品免稅店開業，讓島民在家門口享受實惠免稅購物。



就“一線口岸”開放和“二線口岸”通行，蔡強發布了一組核心數據：封關百日來，外貿進出口超800億元，同比增長32.9%，其中，“零關稅”政策開展業務186票，總貨值16.96億元、同比增長1.46倍，減免稅款2.71億元、增長93.6%，平均通關時間壓縮26%；進出境旅客86.1萬人次、增長36.3%，其中免簽入境21.7萬人次、增長54.2%；進出境航班6077架次、增長30%，船舶1393艘次、增長15.2%；加工增值內銷免關稅政策開展業務547票、增長26.6%，總貨值3.14億元，減免關稅1558.02萬元；海南自產貨物價值計入增值部分、加工增值累計等新增業務場景全部落地。