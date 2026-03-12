快評：今天的台灣　柯文哲重判蔡正元入監

柯文哲、蔡正元曾於1月10日同框合照，秀出“電子腳鐐”。前“立委”郭正亮認為，這樣的畫面“看出台灣司法的黑暗”。（圖：蔡正元臉書） 中評社快評／台灣民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案，昨天遭一審判決17年有期徒刑，褫奪公權6年。國民黨前“立委”蔡正元因“三中案”遭判3年6月徒刑定讞，今天上午9點到案發監執行。



蔡正元20日在其YT頻道的節目中感性向網友道別，指檢方辦柯文哲的案子就跟迫害他的技巧一樣，只是柯文哲更嚴重，民進黨視他為叛徒，非要整肅掉不可。蔡正元直言3.26柯文哲下場或更慘，被他說中了。



昨天柯文哲，今日蔡正元。國民黨主席鄭麗文25日在中常會致詞說，這就是今天的台灣，想要從政說真話，隨時會面對當權者冷酷無情的司法迫害，甚至還要付出自由作為代價。國民黨目前還有130多位黨工、志工也遭受到司法無情追殺起訴。



柯文哲一審刑期17年，可上訴，維持7000萬交保，須戴電子腳環。蔡正元的刑期是3年6月，今天發監執行。蔡正元說自己是被民進黨拿來祭旗的對象，只要國民黨不執政，台灣的司法就不會改變。不過他有信心，因為“天下不會永遠是民進黨的”。



“風蕭蕭兮淡水寒，老夫一去兮必再復返”，蔡正元從容面對政治黑牢。3年6月說長不長，說短不短，等蔡正元刑滿出獄，台灣政局或將發生翻天覆地的變化。