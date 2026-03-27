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伊朗發動“真實承諾－4”行動第83波攻勢
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2026-03-27 10:11:09
中評社北京3月27日電／新華社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊27日發布聲明說，伊朗26日晚發動了“真實承諾－4”行動第83波攻勢，使用多種類型導彈、無人機對多個美以軍事設施實施打擊。
聲明說，此次行動的打擊目標包括以色列境內石油儲存設施、以軍駐點。伊朗還對美國在中東地區的若干軍事設施實施打擊，包括一處情報交換中心以及多個航空器維護設施和燃料儲存設施。
美國和以色列方面尚未公布具體損失情況。以色列國防軍27日凌晨在社交媒體發文說，監測到從伊朗向以色列發射的導彈，正進行攔截。
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