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美媒稱美國防部考慮向中東增派1萬人地面部隊
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2026-03-27 10:11:51
中評社北京3月27日電／美國《華爾街日報》26日援引美國防部官員的話說，五角大樓正考慮向中東增派多達1萬人的地面部隊，從而為美國總統特朗普提供更多軍事選項。
來源：新華網
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