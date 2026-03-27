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美媒稱美國防部考慮向中東增派1萬人地面部隊
http://www.CRNTT.com   2026-03-27 10:11:51
　　中評社北京3月27日電／美國《華爾街日報》26日援引美國防部官員的話說，五角大樓正考慮向中東增派多達1萬人的地面部隊，從而為美國總統特朗普提供更多軍事選項。

　　來源：新華網

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