郭一鳴：約旦河西岸的小女孩

戰火紛飛中生活成長的巴勒斯坦孩子，很多已經對戰爭麻木，對炸彈無感。

中評社香港3月27日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，本周三（三月二十五日），有本港報章在國際新聞版刊登一張外電照片，一名穿紅鞋戴口罩的小女孩，站在一顆彈頭插入地面留下一個大坑的巨型炸彈旁邊，一名黑衣黑帽的男子舉起手機正在幫女孩拍照。圖片說明是“伊朗繼續空襲以色列，其中一枚導彈落在約旦河西岸一條巴勒斯坦村莊，有孩子走近留影。”我之所以關注這張“約旦河西岸的女孩”照片，不是因為圖片說明可能誤導讀者，以為是伊朗欺負以色列，而是這個女孩對這枚巨型炸彈不僅沒有絲毫害怕，還把這枚未爆炸的巨型炸彈當作風景，拍照留念。照片中女孩的平靜令我感到震驚，究竟是少女不識戰滋味，還是約旦河西岸的巴勒斯坦人男女老少已經對戰爭習以為常、對炸彈司空見慣？



文章說，這幅照片讓我想起著名的反戰照片“燃燒彈女孩”（Napalm Girl）。一九七二年六月八日，深陷越戰的美軍發動狂轟濫炸，從天而降的汽油彈把一群孩子嚇得慌亂狂奔，九歲女童潘金福（Kim Phuc）被汽油彈波及，全身衣服被火燒光，她裸奔逃命，一路狂跑狂叫。這一幕被美聯社越戰記者黃公崴（Nick Ut）拍下，刊登在《紐約時報》的頭版，女孩裸逃的畫面驚悚震撼，旋即登上全球各大報章的頭版，轟動世界。這張照片真切地呈現戰爭的殘酷，女童的痛苦和恐懼直擊人心和良知，早已對這場無休止的海外戰爭變得漠然麻木的美國人，被這張照片喚醒了，旋即在全美掀起反戰浪潮，尼克松迫於民意壓力宣布從越南撤軍，兩年後越共統一越南。可以說，這張“燃燒彈女孩”照片，改寫越戰的歷史。



這張“約旦河西岸的女孩”照片，畫面的張力遠不足與“燃燒彈女孩”相提並論，但兩張照片有共同之處：第一，兩者都是與美國有關的戰爭題材；第二，美國在這兩場戰爭中都炸死傷害很多婦嬬；第三，拍照時戰爭仍在進行中。把兩幅相隔半個多世紀的照片放在一起，更可以印證美國一以貫之的好戰本性。



六十一年前，美軍在越南峴港登陸，標誌著美國全方位軍事介入越南戰爭。巔峰時期美軍在越南戰場人數超過五十四萬，歷時約十年，當中逾十分之一戰死在遙遠的異國他鄉，最終美國狼狽撤軍。但是，無論共和黨還是民主黨，並沒有汲取教訓，繼續窮兵黷武，到處恃強凌弱。從九十年代對伊拉克發動“沙漠之狐行動”、科索沃戰爭，到“九一一”之後分別出兵伊拉克和阿富汗；特朗普再次上台後更頻頻動殺機，今年初美軍突襲委內瑞拉綁架總統馬杜羅夫婦。二月底對伊朗動手，擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊等多名高層領導人。上文提到編輯給“約旦河西岸的女孩”這張圖片配註的說明可能會誤導讀者，是因為這枚炸彈是伊朗當局在遭到美以攻擊之後作出反擊，用導彈攻擊被以色列佔領的約旦河西岸。伊朗反擊的目標還包括美國部署軍事基地的多個海灣國家，並且封鎖全球石油運輸大動脈霍爾木茲海峽。



文章說，就在全世界以為戰爭即將升級，猜測美軍會否出動地面部隊，特朗普突然來一個反高潮，宣布將此前發出的對伊朗四十八小時最後通牒推遲五天，緊接著，又傳出美國方面希望四月九日可以結束戰爭。這些消息真真假假，真假難辨。不排除特朗普需要時間部署新一輸攻擊，甚至調派地面部隊，又或者只是為抽身撤出戰場找下台階。



這張“約旦河西岸的女孩”照片，雖然不可能像“燃燒彈女孩”一樣改變戰爭的結果，但同樣揭露一個真實殘酷的現實，當全世界都在關注這場美以伊戰爭會否進一步升級，擔心有更多婦孺和無辜者慘遭戰火奪去生命時，這些在戰火紛飛中生活成長的巴勒斯坦孩子，很多已經對戰爭麻木，對炸彈無感。



文章說，希望再過若干年後，這名約旦河西岸的女孩，可以像“燃燒彈女孩”潘金福一樣，回首這幅照片時，人生已有新的風景。祈望包括約旦河西岸在內的中東地區的所有兒童，可以享受沒有炸彈的生活。