元朗短炒獲利20宗　尚柏年半兩度易手

元朗區本月暫錄134宗二手成交，包括20宗短線獲利個案。（大公報） 中評社香港3月27日電／大公報報導，住宅樓價持續回升，短炒成交湧現。新界西上車重鎮元朗及屯門區，本月的短線獲利比例均逾一成，其中元朗尚柏有一房單位僅一年半已經“炒上炒”，累計升值達22%。



中原地產區域營業經理王勤學表示，元朗區3月暫錄134宗二手買賣，較2月的112宗增加兩成，其中20宗屬短線獲利成交，比例約15%。



代理透露，尚柏一個頂層單位，實用面積282方呎，於2024年10月由發展商以270.3萬元賣出，投資者持貨半年以290萬元轉手，炒高7.3%，事隔一年，單位再以330萬元易主，原業主賬面賺40萬元或13.8%，意味物業於一年半之間兩度易手，累計炒高59.7萬元或22%。



朗天峰持一年賺67萬



元朗朗天峰本月暫錄9宗短線獲利，包括2座高層J室一房戶，實用面積286方呎，投資者去年2月以352.6萬元一手購入，剛以420萬元轉售，實用呎價14685元，約13個月賬賺67.4萬元或19.1%。



同區尚悅10座低層G室兩房戶，實用面積440方呎，零議價480萬元易手，實用呎價10909元，原業主持貨約一年半，賬面獲利60萬元或14.3%。



美聯物業區域營業董事梁浩文表示，屯門區本月暫錄131宗二手買賣，其中14宗為短線獲利，佔比達10.7%，包括海翠花園5座低層G室，實用面積668方呎，投資者去年9月以600萬元入市，剛以665萬元轉手，實用呎價9955元，半年賬賺65萬元或10.8%。



入夥約3年的屯門上嵐亦錄短線獲利成交，單位為高層G室，實用面積265方呎，成交價375萬元，實用呎價14151元，原業主於2024年8月以300.59萬元一手購入，持貨不足兩年賬面賺74.41萬元，單位升值24.8%。