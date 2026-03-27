港金融中心排名蟬聯全球第三　得分上升

中評社香港3月27日電／香港金融中心競爭力穩如磐石，最新一份《全球金融中心指數》報告顯示，香港在全球120個金融中心之中排名第三，與首位紐約及次席的倫敦衹有2分及1分的差距，而在亞太區之中高居首位，新加坡居次。在分部排名方面，“銀行業”、“保險業”、“融資”與“金融科技”更居全球首位。財政司司長陳茂波表示，香港正成為全球資金更為重視的“安全港”。特區政府發言人表示，報告再次肯定香港作為國際金融中心的領先地位和優勢。



大公報報導，英國智庫Z／Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第39期《全球金融中心指數》（GFCI 39），從營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平、聲譽等方面對全球主要金融中心進行了評估和排名。數據顯示，全球金融中心發展預期減弱，整體評分平均下降1.82%。然而，包括香港在內的前四位排名得分，均錄得上升。



銀行業和融資躍居全球首位



香港最新金融中心指數整體評分進一步上升至765分，繼續位列全球第三，亞太區第一。在各金融行業領域從業員的評價中，香港的排名普遍上升，其中香港在“銀行業”和“融資”躍居全球首位，“金融科技”、“保險業”繼續穩居全球第一，“投資管理”亦攀升至全球第二；在“營商環境”、“人力資本”、“基礎設施”、“金融業發展水平”及“聲譽及綜合”五個競爭力指標的排名繼續保持在全球三甲之列。



陳茂波表示，報告展示香港國際金融中心的地位不斷鞏固提升，功能作用更趨多元。國際地緣政局正加速發生深刻變化，資產市場波動更為頻繁，香港在國家的堅實支持下，憑“一國兩制”獨特優勢，正成為全球資金更為重視的“安全港”。



陳茂波指出，“裕澤香江”峰會圓滿舉行，反應熱烈，全球各地家族辦公室有更大的興趣落戶香港。香港要抓緊當前的歷史機遇，在“十五五”開局之年，積極對接和服務國家發展大局，透過“金融＋”發展策略，以金融更好賦能實體經濟與優勢產業的發展，加速新興產業的培育，把科技發展、綠色發展等的需要，與金融投資的需求更緊密對接，為國家和整個地區實現更美好的發展貢獻力量。



特區政府發言人指出，去年在香港註冊成立的認可基金全年錄得淨資金流入3570億元，充分反映海內外投資者對香港市場的肯定和信心。家族辦公室行業生態圈持續蓬勃發展，截至去年年底，在港設立的單一家族辦公室已超過3380間，兩年間的升幅超過25%。香港會繼續多管齊下，透過優化稅務安排、推行“新資本投資者入境計劃”、在全球各地舉辦投資推廣活動等措施，大力推動家辦發展，鞏固香港的國際資產及財富管理中心和國際風險管理中心功能。



匯聚頂尖金融機構與人才



中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所副所長餘洋表示，香港作為全球唯一兼具普通法體系、低稅營商環境、高效審慎監管與深度連接中國內地市場的國際金融樞紐，依託滬港通、債券通、理財通等互聯互通機制，牢牢佔據全球離岸人民幣業務中心核心地位，同時在數字金融、綠色金融、家族財富管理等新興賽道，構建合規化領先優勢，匯聚全球頂尖金融機構與專業人才，形成全方位成熟的金融生態體系。



餘洋表示，儘管面臨新加坡在跨境財資、數字金融領域的貼身競爭，以及地緣政治波動、內地金融中心協同發展等外部變量，香港憑藉極強的市場韌性與不可替代的“超級聯繫人”戰略功能，持續鞏固核心競爭力，在全球金融中心指數排名上表現穩健，成為香港國際金融中心地位夯實、綜合競爭力持續提升的有力印證。