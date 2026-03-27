AI產品需求勁　港出口增24.7%

中評社香港3月27日電／受惠市場對人工智能（AI）及相關電子產品的需求持續強勁，上月香港出口值同比上升24.7%，不但高過市場預期，更實現連升兩年。首兩個月合計，出口升幅為29.6%。香港付貨人委員會主席許彼得表示，AI熱潮持續，帶動相關硬件需求強勁，惟中東戰事令原油供應短缺及運費高企，加上個別原材料漲價，幸好現時為生產淡季，暫未見到重大影響。



大公報報導，廠商會副會長吳國安向大公報表示，雖然AI令高性能算力設備及晶片需求持續高企，但地緣政治風險持續為香港出口前景帶來不確定性，中東局勢緊張已嚴重干擾全球航運網絡及船期穩定性，大幅推高運輸成本，若戰事短期內未能平息，其影響或將在未來數月逐步反映。上海商業銀行研究部主管林俊泓向大公報表示，中東戰事令油價上升，壓縮其他產品需求，未來數月香港出口增速或放緩。



港商：油價正推高原料及運費



另外，有廠家透露，油價保持升勢，令塑料產品受到很大影響，3月份ABS塑料價格由月初的每噸8000元（人民幣，下同），飆升至13000元，PC塑料亦由11000元漲至逾16000元。據業界分析，每桶原油升10美元，每噸塑料原料成本便直接大升300－500元。由於塑料已成為各大小消費電子產品的必需材料，加上運費上升，令出口商承受很大壓力，惟市場競爭很大，難以全部將漲幅轉嫁客戶。



輸往馬來西亞大升1.2倍



展望未來，特區政府發言人表示，全球對人工智能相關電子產品的需求應繼續堅挺，對香港的商品貿易表現帶來支持。然而，隨著中東地緣政治緊張局勢升溫，環球經濟前景的不確定性大增。主要先進經濟體反覆的貿易政策亦是另一持續的不確定因素，政府會繼續密切留意相關發展，並保持警覺。



統計處資料顯示，上月香港出口亞洲升23.4%，當中以出口馬來西亞升幅最勁，達121.9%、新加坡升69.8%、泰國升36.9%、中國台灣升33.4%和中國內地升21.9%。除亞洲的目的地外，輸往其他主要目的地的出口貨值錄得升幅，瑞士升78.9%、荷蘭升68.3%和美國升38.8%。



2月本港整體出口按年升24.7%，比1月減慢9.1個百分點，連升兩年；進口增速減慢8.2個百分點至29.9%，連升14個月。政府發言人強調，數據受到農曆新年假期在不同日子影響，綜合1至2月合併分析較為合適。首兩個月出口按年升29.6%，進口升34.1%。