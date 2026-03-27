國泰4·1再增燃油附加費　半月加174%

中評社香港3月27日電／復活節假期乘坐飛機出外旅遊的費用又增加，國泰航空昨日宣布，因應中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，由4月1日起，燃油附加費上調99元至396元不等，是該公司本月內第二次宣布上調燃油附加費。



大公報報導，國泰表示，是次調整涉及航空燃油平均價格、原油價格及煉油價格三方面上漲，並會暫時改為每兩周檢視一次燃油附加費。



國泰航空於本月初公布，3月18日起調整燃油附加費，短途、中程、長途航班的燃油附加費，分別由142元、264元、569元，上調至290元、541元和1164元，增加逾一倍。國泰航空昨日再公布，4月1日起，短途、中程、長途的燃油附加費，分別再增至389元、725元、1560元（見表），升幅約為34%。連同今次調整，短中長途航班燃油附加費升幅，分別較3月18日前升約174%。



三人家庭往返美洲付9360元



假設一個三人家庭，若在復活節期間乘坐國泰航班前往日本旅遊，屬於短途航班，來回航程需支付燃油附加費總額為2334元，較3月18日調整燃油附加費前，需多付1482元；若乘搭中程航班前往杜拜，附加費總額為4350元，需多出2766元；乘坐長途航班往返美洲，附加費總額為9360元，需多花5946元。



特區政府日前表示，中東局勢緊張導致燃油價格上升，要求相關營運方提供更多有關供應和價格變動的即時資訊，增加透明度。國泰航空昨日宣布再提高燃油附加費時表示，飛機使用的航空燃油以原油提煉而成，因此其價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近幾周均大幅攀升。



國泰引述國際航空運輸協會最新公布的油價數據，截至3月20日當周，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較2026年3月6日當周的每桶157.41美元有所增加。在2月20日當周，每桶價格為95.95美元。



旅業料對外遊意欲影響不大



國泰表示，截至3月20日當周，平均原油價格升至每桶110.78美元，而煉油部分平均價格為每桶86.22美元，較3月6日當周的每桶72.26美元增加。在2月20日當周，每桶價格僅為24.48美元。兩者價格上升導致整體航空燃油價格飆升。



國泰表示，為更靈活應對航空燃油價格的急劇變化，燃油附加費暫時改為每兩周檢視一次，以更有效反映航空燃油價格上升或下跌的變化，待中東局勢穩定後會再次檢討有關做法。



旅遊促進會總幹事崔定邦昨日接受《大公報》訪問時表示，瞭解到不少市民外遊多按假期安排規劃，尤其長途行程一旦決定出行，千元附加費在萬元級機票中，所佔比例不足一成。他認為是次附加費上調，對市民外遊意欲影響不大。