香港兩電調整下月燃料費：中電加　港燈減

中評社香港3月27日電／大公報報導，本港兩間電力公司相繼公布4月份燃料調整費最新安排。中電宣布，4月1日起燃料調整費將上調至每度電39.8仙，淨電費較本月上調0.4%至141仙，為今年首次上調。港燈昨日宣布，因遞延效應，4月燃料費下調至每度電30.4仙，預計若燃料成本持續高企，今年中起淨電費或顯著上升。



港燈：年中或顯著調高



兩電淨電費由基本電費及燃料調整費兩部分組成。根據《管制計劃協議》，燃料調整費會隨實際發電燃料成本浮動。香港發電主要依賴天然氣、煤等燃料，國際燃油及天然氣價格波動直接影響發電成本。



中電公布，4月份每度電燃料調整費由現時39.2仙加至39.8仙。基本電費不變下，4月份淨電費較本月上調0.4%，由現時140.4仙上調至141仙，與年初每度電140.6仙比較，加幅約0.28%。



港燈則宣布，4月燃料調整費由3月的每度電34仙，下調至30.4仙；連同基本電費，4月平均淨電費為158.3仙，較3月的161.9仙下降。港燈發言人表示，按月調整機制存在遞延效應，自2019年起，燃料調整費按月調整，並以公布燃料調整費當月過去3個月的平均實際燃料成本，釐定下一個月的燃料調整費。目前燃料調整費尚未反映近期中東局勢不穩對全球燃料供應和價格的影響。若燃料成本持續高企或進一步上升，預計燃料調整費會在今年年中起顯著上升。



若以一個典型三人家庭的每月用電量275度計算，中電用戶本月電費需繳386.1元，下月上調後為387.6元，需多付1.5元；港燈用戶本月電費需繳445.2元，下月下調後為435.3元，減少9.9元。



港燈表示，目前發電燃料以天然氣和燃煤為主，面對國際局勢持續不穩，會密切監察能源市場和供應情況，審慎管理燃料庫存，並已制定多項應變措施，包括調整燃料組合和按需要啟動備用燃煤機組，確保電力供應穩定。