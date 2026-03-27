烏克蘭危機升級以來　俄議會代表團首次訪美

中評社香港3月27日電／俄羅斯國家杜馬（議會下院）代表團26日在華盛頓與美國國會議員代表團舉行會晤，以期有助於改善俄美關係。按照美國媒體的說法，這是烏克蘭危機2022年升級以來，俄議會代表團首次訪問美國。



據今日俄羅斯通訊社報導，俄方代表團由5名來自不同黨派的議員組成，統一俄羅斯黨資深議員維亞切斯拉夫·尼科諾夫擔任團長。美方代表團由5名美國國會議員組成，佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員安娜·保利娜·盧納擔任團長。



俄方代表團成員、國家杜馬副議長鮑里斯·切爾尼紹夫在會晤後表示，會晤非常成功，雙方討論諸多議題。



切爾尼紹夫說，他們邀請美方代表團成員訪問俄羅斯。盧納證實收到邀請，說她“正在考慮”以“國會”代表團形式訪俄。



俄方代表團成員、都靈冬奧會速滑冠軍斯韋特蘭娜·茹羅娃在會晤後透露，代表團計劃27日在華盛頓與白宮官員會面。



烏克蘭危機2014年爆發後，因受到美歐制裁，俄羅斯議員難以訪問美國。特朗普第一個總統任期期間，2018年7月俄美領導人在芬蘭赫爾辛基會晤前，美國國會議員代表團訪問俄羅斯。2022年烏克蘭危機升級後，兩國議會交往幾乎完全中斷。



2025年8月，再次出任美國總統的特朗普在阿拉斯加州與俄總統普京舉行兩國元首4年多來首次面對面會晤，尋求改善雙邊關係。俄國家杜馬國際事務委員會主席列昂尼德·斯盧茨基26日表示，此次俄議員訪美之行，旨在為推動恢復兩國議會間對話作“試探性”接觸。



俄方代表團是在盧納邀請下訪美。俄羅斯媒體1月9日報導，盧納從美國國務院獲得關於邀請俄國家杜馬議員赴美與美國會議員會面的許可。