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伊朗稱對以色列戰略目標發動新一輪無人機打擊
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2026-03-27 11:42:28
中評社北京3月27日電／據伊朗新聞電視台27日報導，伊朗軍方對以色列多處戰略目標發動新一輪無人機打擊，其中包括位於以北部城市海法的海軍設施和燃料設施。
伊朗伊斯蘭革命衛隊當天在社交媒體發表聲明，稱若以色列採取錯誤行動，伊朗有能力摧毀特拉維夫和海法。
來源：新華網
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