伊朗稱對以色列戰略目標發動新一輪無人機打擊

中評社北京3月27日電／據伊朗新聞電視台27日報導，伊朗軍方對以色列多處戰略目標發動新一輪無人機打擊，其中包括位於以北部城市海法的海軍設施和燃料設施。



伊朗伊斯蘭革命衛隊當天在社交媒體發表聲明，稱若以色列採取錯誤行動，伊朗有能力摧毀特拉維夫和海法。



來源：新華網