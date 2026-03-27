美媒：美國對伊朗有“空中優勢”？

中評社北京3月27日電／美國《國家利益》雙月刊網站3月22日刊發文章，題為《美國對伊朗有“空中優勢”嗎》，作者是哈裡森·卡斯。全文摘編如下：



“史詩怒火”行動始於一項旨在奪取伊朗領空控制權的多域聯合行動。在軍事理論中，“空中優勢”和“空中霸權”這兩個術語經常引發公開討論，它們描述的是對空域不同程度的控制。



“空中優勢”是現代戰爭中更為常見的作戰目標，意味著一方對空域有足夠的控制，可以在不受敵方嚴重干擾的情況下執行作戰任務。軍機可執行打擊任務；轟炸機、情報監視偵察平台及戰鬥機能夠開展行動；地面作戰也可在空中支援下進行。



不過，即使取得“空中優勢”，仍存在一定程度的風險。敵方飛機仍有可能進行零星突襲。像伊朗這樣實力較弱的對手更有可能使用地對空導彈，因為其價格較低、更便於攜帶，而且在封鎖空域方面往往與飛機一樣有效。雖然這些威脅通常協調性差、威力也有限，無法對整體行動造成實質性干擾，但仍可以構成小規模威脅。“空中優勢”的典型案例是北約在科索沃的行動。北約的空襲迅速癱瘓南聯盟空軍，但貝爾格萊德仍保有防空力量，並在1999年3月擊落一架美國空軍F-117“夜鷹”隱形戰機。



“空中霸權”代表更高層次的空域控制權。在這種情況下，敵人基本上無法進行有效干擾。實際上，“空中霸權”意味著敵方飛機被摧毀、停飛或無法作戰，防空網絡被癱瘓或壓制。此時，友軍飛機基本上可以無懼地面威脅去執行作戰任務。“空中霸權”使得高空偵察飛行、低速巡邏和持續打擊等行動成為可能。



真正的“空中霸權”相對罕見，通常衹有在大規模壓制敵方防空系統之後才能實現。海灣戰爭就是“空中霸權”的經典案例，以美國為首的多國聯軍在摧毀薩達姆政權大部分防空網絡後，幾乎取得“空中霸權”。

