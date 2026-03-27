特朗普稱控制伊朗石油是“選項”

中評社香港3月27日電／美國總統特朗普26日在內閣會議上揭曉其所謂伊朗送給美國的“大禮”：允許10艘油輪通過霍爾木茲海峽。他同時稱，控制伊朗石油是“一個選項”，但他現在不會談論。



特朗普說，美方正與“相關關鍵人士”進行實質性對話。伊朗方面幾天前提出將允許8艘油輪通過霍爾木茲海峽。他隨後在新聞報導中得知有8艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過海峽，此後又有兩艘油輪通過海峽，共有10艘船通過。



他聲稱，這是伊方為表明談判誠意而送的一份“大禮”，談判“找對了人”。



特朗普24日在白宮稱，伊朗準備“達成協議”，“他們給了我們一份禮物”。特朗普當時並未具體說明這份“禮物”是什麼，但稱其“與石油和天然氣有關”。



伊朗總統佩澤希齊揚22日在社交媒體發文說，霍爾木茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。伊朗外交部長阿拉格齊25日重申，霍爾木茲海峽並非完全封閉，未參與對伊朗戰事的國家可以在與伊方協調下通行。



據英國航運媒體《勞埃德船舶日報》25日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊在霍爾木茲海峽推行“管控系統”，要求過往船只提交完整文件、獲取通行代碼，並接受伊方護航通過預先劃定的航道。3月13日至25日，已有26艘船舶在該系統下通過海峽。



美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起反擊。全球能源運輸要道霍爾木茲海峽航運嚴重受阻，推高國際油價，擾動金融市場，加劇美國國內通脹壓力。



（來源：新華網）