美以伊戰事進入第二十八天，最新動態

中評社北京3月27日電／參考消息網報導，3月27日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第二十八天。伊朗媒體稱，伊方已對美國停戰計劃作出回應，正等待美方作出答覆。



伊朗發動“真實承諾-4”行動第83波攻勢，襲擊位於以色列中部的以軍駐地和美國在中東的多處基地。伊朗高官稱美國停戰提議“片面且不公平”。以色列稱對伊朗基礎設施發動大規模襲擊，同時將伊朗外長和議長移出刺殺名單。以軍稱已向黎巴嫩增派一個師，擴大對黎真主黨的行動。與此同時，美國中東問題特使威特科夫說，伊朗堅持其擁有開展鈾濃縮活動的權利，並在談判中多次拒絕美方要求。特朗普警告伊朗要在“為時已晚之前”認真談判，他還將摧毀伊朗能源設施的行動再推遲10天。特朗普還說，控制伊朗石油是“一個選項”。此外，海合會秘書長指責伊朗向船只收取霍爾木茲海峽通行費，並稱海合會成員國希望參與美伊談判。世界銀行表示，已準備好向應對中東衝突所致經濟衝擊的新興市場國家提供財政援助。



以下為截至北京時間27日上午8時的最新動態：



伊朗伊斯蘭革命衛隊發動“真實承諾-4”行動第83波攻勢



據沙法克通訊社報導，當地時間3月27日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明稱，伊朗當天發動“真實承諾-4”第83輪軍事行動，襲擊位於以色列中部的以軍駐地，以及美國在中東的多處基地。



伊朗媒體：伊方已對美國停戰計劃作出回應，正等待美方答覆



據法新社報導，伊朗已經通過未具名中間人對美方包括15點內容的停戰計劃作出回應，目前正在等待美方作出答覆。



伊朗高官：美國停戰提議“片面且不公平”

