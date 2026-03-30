黃進達：青年“拼船出海” 說好中國故事

香港菁英會主席黃進達（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月30日電（記者 盧哲）香港菁英會主席黃進達近日接受中評社記者採訪時表示，香港青年不僅要“引進來”，更要“走出去”，他倡導青年“拼船出海”，香港與內地青年聯手向世界說好中國故事和香港故事。



為期4天的博鰲亞洲論壇2026年年會近日在海南博鰲落下帷幕。今年適逢博鰲亞洲論壇成立25週年，香港菁英會再次帶領香港青年參與年會活動。黃進達向中評社記者介紹說，香港菁英會與博鰲亞洲論壇的合作淵源深厚。早在2009年，雙方已攜手舉辦首屆“博鰲亞洲青年論壇（香港）”，這是博鰲亞洲論壇首次把青年分論壇放在博鰲之外的地區舉辦。至今，該論壇已在香港成功舉辦多屆，成為香港青年參與國際對話的重要平台。



在年會志願者工作方面，香港菁英會已連續多年組織香港青年參與博鰲亞洲論壇年會服務。2023年年會期間，香港特區行政長官李家超親赴海南向香港青年志願者頒發證書，與他們交流並鼓勵其發揮所長。2024年年會，菁英會經過嚴格選拔，推薦了10名香港青年志願者，在中外政要接待、港澳代表團聯絡等崗位上發揮積極作用。2025年，菁英會繼續選派志願者參與年會服務工作。



今年，香港青年在博鰲的角色進一步深化。“今年來博鰲的十位香港青年，他們的身份有點改變——這次他們作為參與者、與會者，可以親身體驗感受論壇年會，也可以聽到不同的專家學者及領袖對很多現在國際熱點議題的一些想法。”黃進達說，今年年會討論了AI、能源、綠色發展等領域，這些都是香港年輕人非常關注的議題，相信對香港青年未來前途發展和事業規劃很有幫助。



黃進達表示，希望透過活動，讓青年體驗國際化氛圍，與不同地區的青年多交朋友。