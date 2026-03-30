特寫：博鰲歸來，香港青年的“破圈”收穫

作為香港菁英會派出的參會代表，四位香港青年今年首次赴博鰲參與了論壇的多場活動。左起：倪瑞、鄧凱文、黃柏朗、余鋒（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月30日電（記者 盧哲）為期4天的博鰲亞洲論壇2026年年會日前在海南博鰲落下帷幕。論壇年會向來是備受矚目的觀點盛宴，全球政商界舉足輕重的嘉賓們在思想交鋒中為世界發展探路。不過，除了鎂光燈聚焦的演講台，在台下觀眾席中，也有一批青年們在吸收和成長……



作為香港菁英會派出的參會代表，四位香港青年今年首次赴博鰲參與了論壇的多場活動，他們對中評社記者講述了此行的思考與收穫。



從焦慮到聚焦：AI初創者的豁然開朗



倪瑞是香港浸會大學大三的學生，同時也是一個AI平台的初創者。她坦言，來博鰲之前，自己和初創團隊一直處於一種焦慮狀態。“我們之前一直覺得，想要做初創一定要有非常強的技術能力，很難跟那些科技大廠巨頭去競爭技術上的領先。所以當時我們一直陷於一種焦慮，覺得自己很難去在這個平台能做出一些創新的成果。”倪瑞說。



但到了博鰲，通過參加多場論壇和交流，她發現創業者的機會不僅僅在於技術上的創新，“不是與巨頭比拼技術”，而更應該聚焦於“跨界融合”與“科技向善”——“我們應該更聚焦於科技向善以及成為創新的驅動者，所以我們的機會主要在於跨界的融合。”“我們更應該去利用香港的這種全球化視野去解決真實的社會痛點。我們這代人是AI原住民，應該構建更開放可持續的技術生態，讓創新產品不僅具有技術價值，更具有社會價值。”