歐洲議會將派9人代表團訪華　討論數字經濟

安娜·卡瓦齊尼 (圖源：歐洲議會網站) 中評社香港3月27日電／根據歐洲議會網站3月26日發布的消息，歐洲議會內部市場和消費者保護委員會主席安娜·卡瓦齊尼將率領代表團訪華。



歐洲議會稱，代表團將由9人組成，他們將於3月31日至4月2日前往北京和上海，屆時會討論數字經濟等方面的問題。



對於中歐關係，中國外交部發言人此前表示，事實證明，中歐相互成就、共同發展，中歐全面戰略夥伴關係不僅為近20億中歐人民帶來實實在在的福祉，也為經濟全球化時代互利合作樹立了典範。