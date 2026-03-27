【
大
中
小
】 【
打 印
】
歐洲議會將派9人代表團訪華 討論數字經濟
http://www.CRNTT.com
2026-03-27 14:46:35
安娜·卡瓦齊尼 (圖源：歐洲議會網站)
中評社香港3月27日電／根據歐洲議會網站3月26日發布的消息，歐洲議會內部市場和消費者保護委員會主席安娜·卡瓦齊尼將率領代表團訪華。
歐洲議會稱，代表團將由9人組成，他們將於3月31日至4月2日前往北京和上海，屆時會討論數字經濟等方面的問題。
對於中歐關係，中國外交部發言人此前表示，事實證明，中歐相互成就、共同發展，中歐全面戰略夥伴關係不僅為近20億中歐人民帶來實實在在的福祉，也為經濟全球化時代互利合作樹立了典範。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
歐洲再成國際軍火貿易焦點
(2026-03-24 09:44:48)
中東局勢推高能源價格 歐洲經濟復甦新挑戰
(2026-03-17 11:51:09)
報告顯示：歐洲需求推動全球武器出口增長
(2026-03-12 09:44:22)
報告稱歐洲過去五年成全球進口武器最多地區
(2026-03-10 08:12:57)
張競：國際局勢變化讓中國得利
(2026-03-07 00:22:40)
西媒：歐洲防務創新不足威脅戰略自主
(2026-03-04 10:15:08)
金融時報：拉加德擬提前離任歐洲央行總裁
(2026-02-19 10:23:51)
美媒：歐洲邁向防務獨立或面臨三大障礙
(2026-02-18 07:48:38)
印度加強與歐洲軍備合作
(2026-02-16 08:07:57)
歐洲領導人在慕安會上呼籲加強戰略自主
(2026-02-15 08:53:40)